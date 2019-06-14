Популярный актер Ален Делон был госпитализирован во Франции

По данным телеканала BFM, он попал в госпиталь из-за участившихся приступов мигрени. В окружении 83-летнего актера заверили, что с ним все хорошо, и он уже выписан домой. Отмечается, что в качестве одной из причин частых головных болей врачи называют сердечную аритмию.

Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино в позапрошлом году. Он успел сняться более чем в 90 фильмах, а несколько недель назад получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.