Украина официально назвала имена четырех российских военных, сбивших самолет Ил-76 под Луганском

Крушение произошло в 2014-м году. Следователи Службы безопасности Украины сообщили, что приказ об атаке отдал генерал-майор Евгений Никифоров, а непосредственными исполнителями являются Андрей Гуралев, Андрей Лебедев и Дмитрий Уткин, которого называют руководителем ЧВК «Вагнер». Отмечается, что все они по возвращении в Россию были награждены Орденами Мужества, которые им вручил лично президент Владимир Путин.

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит ровно пять лет назад при заходе на посадку. Все 49 человек, находившихся на борту, погибли.