МК: Уволен первый заместитель директора Театра кукол имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг

Уволен первый заместитель директора Театра кукол имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, — пишет газета «МК». Ранее этого требовали его подчиненные.

Директор театра уже подписал приказ об увольнении своего заместителя, при этом формальные причины пока неизвестны. Советник министра культуры Юрий Шерлинг вступил в должность три недели назад. С тех пор уже несколько сотрудников подали заявления об уходе, а позавчера состоялся митинг против нового начальника.

Собравшиеся жаловались, что взгляды и поведение Шерлинга сильно беспокоят и администрацию, и артистов. Они утверждали, что замдиректора ежедневно критикует, оскорбляет и запугивает увольнениями сотрудников, причем по их словам для такого поведения нет оснований, поскольку в прошедшем сезоне залы были полные.



Митингующие также говорили, что Шерлингу не нравится бренд театра. В частности он критиковал символ – руку с шаром, и знаменитые часы у входа в здание. Сотрудники театра сошлись на том мнении, что дальнейшее присутствие на посту первого заместителя мешает полноценной работе коллектива.

Это не первый раз, когда назначение Юрия Шерлинга на пост вызывает скандалы. Подобное происходило в 2016-ом году, когда его могли назначить ректором ГИТИСа.