Санкт-Петербургский государственный университет отчислил немецкого студента, который учился по обмену

Поводом стало интервью, которое молодой человек записал с оппозиционерами.

Полицейские пришли к студенту из Германии Лукасу Латцу в начале этого месяца. Причиной стало интервью, которое молодой человек записал с уральскими экологами. Немцу сказали, что он нарушил миграционное законодательство, работая журналистом по студенческой визе. Полиция прямо говорила, что ей не нравится, что иностранец пишет про российских оппозиционеров. Однако даже после того, как Латц оплатил штраф, полиция продолжила спрашивать, почему он пишет про «Стоп ГОК» и считает ли это движение экстремистским. Латц утверждает, что взял интервью в учебных целей. Сегодня Латц сообщил «Эху Москвы», что его позвали в СПбГУ ознакомиться с приказом об отчислении. У молодого человека есть шесть дней, чтобы покинуть Россию, так как перестала действовать его студенческая виза. Латц не исключает, что на руководство вуза могли надавить.

Мужчина вместе с адвокатом уже обжаловал административный протокол и собирается бороться за то, чтобы его восстановили в университете. Однако делать он это будет уже из Германии.

Пресс-служба СПбГУ не смогла предоставить «Эху Москвы» оперативный комментарий.