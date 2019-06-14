Еще несколько человек, задержанных на акциях в поддержку Ивана Голунова, приговорены к штрафам

Они значительно менее крупные, чем днем ранее.

Главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву и фотографа проекта Сергея Карпова задержали 8 июня у Никулинского суда, где Голунову избирали меру пресечения. Журналисты проводили одиночные пикеты. Но их все же признали виновными в нарушении порядка проведения акции, поскольку устраивать публичные мероприятия на территориях, прилегающих к судам запрещено. Теперь они должны выплатить по 10 тысяч рублей. Они намерены это обжаловать.

Активисту Андрею Трофимову Тушинский суд вменил участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех движению пешеходов или транспорта и оштрафовал на 15 тысяч. Трофимов просил оправдать его или назначить наказание, не связанное с денежным взысканием, объяснив, что он не работает и штраф придется платить жене. Она, как он рассказал, думала, что он идет в магазин и была против его участия в митинге. Сторона защиты тоже намерена обжаловать решение суда.

Накануне Таганский суд оштрафовал задержанного на акции 12 июня Вячеслава Стеблина на 150 тысяч рублей. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия. Стеблин был одним из немногих, кого оставили на ночь в ОВД.

Всего на акции в поддержку спецкора «Медузы», против сфабрикованных дел и за смягчение наркополитики были задержаны, по данным портала ОВД-инфо, 530 человек.