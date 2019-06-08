Верховный суд отказал «Эху Москвы» в пересмотре жалобы по делу о гиперссылке

Об этом сказал главный редактор Алексей Венедиктов. По его словам, теперь радиостанция обратится в ЕСПЧ.

Прошлой осенью столичный суд признал главного редактора сайта «Эха Москвы» виновным в распространении нецензурной брани и оштрафовал его на 5 тысяч рублей. Претензии вызвал блог кандидата в президенты Ксении Собчак, размещенный на странице радиостанции. В тексте стояла гиперссылка на видео, в котором, в свою очередь, был мат. В пресс-службе Роскомнадзора говорили, что размещение ссылки на материал с нецензурной бранью расценивается как способ ее распространения.