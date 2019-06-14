Представители ИААФ опровергли информацию о том, что обещали восстановить в правах ВФЛА к чемпионату мира-2019

Представители ИААФ опровергли информацию о том, что обещали восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики к чемпионату мира-2019. Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что ему давали такие гарантии.

Только вчера Шляхтин сообщил, что на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе наша сборная наконец то выступит под своим флагом. Уточнив, что такие гарантии были получены им от Международной Федерации Королевы спорта.

Вот только на деле оказалось, что России никаких обещаний на это счет не давали. «ИААФ продолжит подтверждать право спортсменов участвовать в чемпионате мира через комиссию по допинг-контролю, до тех пор, пока условия восстановления не удовлетворят рабочую группу и совет «, — говорится в сообщении Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Российские легкоатлеты с 2017 года подают индивидуальные заявки для участия в международных стартах. Причиной стала дисквалификация ВФЛА в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. В начале июня санкции в очередной раз были продлены. Одной из главных причин называлось дело прыгуна в высоту Данила Лысенко. Который по причине пропуска трех допинг-тестов был временно отстранен от международных соревнований.

Добавим, что по сообщению СМИ, документы по делу Лысенко могли быть сфальсифицированы, и к этому может быть причастна ВФЛА.