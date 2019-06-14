Очередной скандал в Высшей школе экономики. Сотрудница Лаборатории сравнительных социальных исследований утверждает, что была вынуждена уволиться из-за давления со стороны проректора. Елена Сироткина говорит, что это связано с исследованием, посвященным, в том числе, сторонникам политика Алексея Навального.

Проректор Валерия Касамара утверждает, что информация Елены Сироткиной не соответствует действительности. Валерия Касамара добавила, что не видит оснований для увольнения сотрудницы и считает ее поступок странным.