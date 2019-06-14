Возгорание на полигоне в Воронежской области локализовано
Возгорание на военном полигоне Погоново в Воронежской области локализовано, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
«Силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
В Минобороны также уточнили, что огонь перекинулся на территорию полигона с прилегающего участка земли, где горела трава.