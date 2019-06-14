Чуть более 60-ти жителей ДНР и ЛНР получили сегодня российские паспорта

Это первая группа. Всего на данный момент за полтора месяца заявки подали 12 тысяч жителей самопровозглашенных республик. На границе четыре миграционных пункта принимают документы. Процедура выдачи паспорта занимает не более 10-ти минут. Она включает дактилоскопию и принятия присяги гражданина России. Напомню, решение Владимира Путина о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса по упрощенной схеме раскритиковал новый президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, говорил, что этот документ предоставляет быть арестованным за мирный протест, не иметь свободных и конкретных выборов и забыть о правах и свободах человека. Зеленский также обещал поддержку жителям Донбасса.