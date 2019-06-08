Минюст разрабатывает законопроект, который позволит изымать сверхдоходы чиновников, если они не объяснят происхождение

Минюст разрабатывает законопроект, который позволит изымать сверхдоходы чиновников, если они не могут объяснить происхождение средств. Госдума намерена рассмотреть документ в приоритетном порядке в весеннюю сессию.

Действие документа, согласно идее авторов, будет распространяться на граждан, которые обязаны отчитываться о своих доходах. Это государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники госкорпораций, Банка России и Пенсионного фонда. В том случае, если задекларированные средства превышают доходы данного лица и его супруги или супруга и они не смогут подтвердить, что деньги получены законным путём, их предлагается изымать в пользу государства. В министерстве пояснили, что законопроект разрабатывается в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Уже шесть лет в России действует закон о контроле за соответствием расходов и доходов госслужащих и работников госкорпораций. Он позволяет изымать в пользу государства объекты недвижимости, автомобили, яхты, ценные бумаги и другое имущество чиновников, если те не могут подтвердить законность их приобретения. Но на денежные средства на счетах данная норма не распространяется. Новые поправки выглядят полезными. Они устраняют «дыру» в законодательстве. Однако вряд ли этот закон будет соответствовать международным норма. Такое мнение высказал а эфире «Эха Москвы» заместитель гендиректора Transparency International-Россия Илья Шуманов. Шуманов отметил, что способы избежать ответственности за незаконные доходы у чиновников останутся. Например, под этот закон вряд ли подпадут наличные деньги.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициативу поддержал, отметив, что «такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией». Он поручил профильному комитету подключиться к работе над документом.