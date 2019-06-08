Глава «Роснефти» Игорь Сечин и его окружение, по некоторым данным, используют самолеты госкорпорации в личных целях

Об этом пишет агентство Reuters. В ответ в нефтяной компании пригрозили журналистам иском.

Агентство Reuters отследило почти 300 рейсов, совершенных самолетами «Роснефти» за последние 4 года. Почти треть из них пришлись на праздничные и выходные дни. Лайнеры многократно летали, например, на Сардинию и в испанскую Пальма-де-Майорку, и целых 15 раз — на Мальдивы. В даты этих полетов бывшая жена Игоря Сечина и его друзья выкладывали фотографии из этих мест в соцсети. Главы «Роснефти» на снимках не было, но журналистам Reuters в прошлом августе удалось сфотографировать человека, похожего на Сечина при посадке в самолет «Роснефти» в аэропорту Пальма-де-Майорки. В нефтяной компании обвинили агентство в незаконном получении информации. А полеты объяснили тем, что топ-менеджеры госкорпорации вынуждены совмещать семейный отдых с рабочими мероприятиями. Об этом «Эху Москвы» сказал пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

В компании также отметили, что трудовым соглашением Сечина предусмотрено транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках. После публикации Reuters в госкорпорации рассматривают возможность подачи иска для защиты своих прав. В заявлении «Роснефти» отмечается, что слежка, организованная агентством, и публикация материалов, направленных на дискредитацию одного из представителей российского бизнеса, вызывает подозрения в наличии целенаправленного заказа.

«Роснефть» не впервые предъявляет претензии Reuters. В компании назвали «откровенной ложью» статью агентства, в которой утверждалось, что госкорпорация участвует в схеме Венесуэлы по обходу американских санкций