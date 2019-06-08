В Дагестане по подозрению в финансировании терроризма задержали журналиста издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Главный редактор Майарбек Агаев уверен, что он ни в чем не виноват.

Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов пообещал «Эху Москвы», что будет внимательно следить за процессом, чтобы не допустить нарушения закона. Завтра Али Камалов намерен встретиться с юристами и руководством издания «Черновик».

В Интернете уже появилась петиция в защиту журналиста Гаджиева. Только за первый час она набрала более 100 подписей. Авторы петиции говорят, что дело Гаджиева – лишь один из примеров, когда к уголовной ответственности пытаются привлечь человека, перечислявшего деньги по благотворительным объявлениям.



После дела Ивана Голунова властям теперь будет труднее оказывать давление на неугодных журналистов, сказал в эфире «Эха Москвы» историк и писатель Николай Сванидзе. Сванидзе также напомнил про чеченского правозащитника Оюба Титиева, которого обвиняли в хранении наркотиков, а потом освободили по УДО под давлением гражданского общества.