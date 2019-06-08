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Эксклюзив Эха 18:00, 14 июня 2019

Международное сообщество внимательно наблюдает за событиями на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты направили в Оманский залив свой эсминец. В Вашингтоне считают, что Иран стоит за нападением на два танкера в Оманском заливе. Об этом, в частности, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Дональд Трамп в интервью Фокс.Ньюс сказал, что у него нет сомнений в причастности Тегерана к произошедшему. Он верит в подлинность видео, которое опубликовало центральное командование США. на кадрах видно, как небольшая лодка, как утверждается, катер ВМС Ирана извлекает невзорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу японского судна. В министерстве обороны США уверены, что иранцы стремились удалить доказательства своей причастности к нападению.

Позицию США поддержали в частности Великобритания и Саудовская Аравия. Генсек ООН Антонио Гуттериш призвал провести расследование инцидента в Оманском заливе.

Отметим, по итогам обсуждения этого вопроса в Совбезе ООН никаких конкретных договоренностей о расследовании инцидента принято не было.

Западная пресса пытается изучить разные версии произошедшего в Оманском заливе.

Комментатор CNN ищет ответ на вопрос, кому это выгодно. Иран вряд ли сможет извлечь какую-либо значимую пользу из инцидента. Можно долго рассуждать о его злых умыслах, но все это приводит лишь к усилению изоляции и укрепление позиций сторонников военного давление на Иран. Вполне возможно, эти атаки были выгодны иранским хардлайнерам, стремящимся сорвать мирные усилия. Однако они — в частности Корпус стражей Исламской революции — обычно ведут себя умнее и не наносят удары по международным морским путям во время крайне важных дипломатических консультаций.

Саудовская Аравия тоже может добиваться конфронтации и увеличения цен на нефть. Но и здесь не все просто. Если станет известно, что это она стоит за атаками, ущерб для и так пострадавшей репутации саудовцев в Вашингтоне окажется непоправимым.

Назвать виновников с полной уверенностью нельзя, заключает комментатор CNN. И это ощущение неопределенности лишь усиливает страх перед возможными злоупотреблениями и конфликтом.
Если США решатся на войну с Ираном, она может стать еще большей катастрофой, чем Ирак в 2003 году, рассуждает немецкая Die Welt (перевод ИноСМИ). Это знает и госсекретарь Майк Помпео — и все же ситуация опасна. Возможно, сторонники жесткого курса в иранском режиме сейчас своими способами хотят подтолкнуть Трампа к решению?

По мнению The Wash Post, впрочем, никто не ждет, что Иран или администрация Трампа вот так легко пойдут на полномасштабный конфликт, однако шансы на случайную эскалацию резко возросли. Как минимум она чревата ростом цен на нефть – если будет заблокирован стратегически важный Ормузский пролив, через который проходит до трети мирового экспорта нефти.

В МИДе России сегодня вновь осудили произошедшие атаки и призвали всех к сдержанности. В российском парламенте не исключили, что Соединенные Штаты сфабриковали доказательства причастия Ирана к инциденту.

Иран вряд ли причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По словам Сажина, война в этом регионе не нужна никому.

Нсмотря на произошедшее, отношения между США и Ираном сейчас вряд ли изменятся, сказал в эфире «эха Москвы» директор центра исследований постиндустриального общества Вячеслав Иноземцев. По словам Иноземцева, нестабильность в регионе существенно влияет на стоимости нефти, и это выгодно для России.

В Оманском заливе тем временем началась операция по спасению танкеров.

Компания из Нидерландов Boskalis занялась спасением повреждённых в Оманском заливе танкеров и их груза. Одно из судов – японское Kokuka Courageous буксируют в порт города Хаур-Факкан в Арабских Эмиратах. Танкер перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур, накануне утром судно было атаковано, предположительно торпедами. Ситуацию на танкере эксперты называют стабильной. Члены экипажа после атаки его покинули, никто не пострадал. Позже вся команда вернулась на борт, сообщает агентство Рейтер. В свою очередь норвежский танкер «Фронт альтаир», он перевозил нефтепродукты из Арабских Эмиратов на Тайвань и тоже был атакован в Османском заливе, вызывает беспокойство. Судно пока дрейфует в заливе. К нему направляются иранские специалисты с оборудованием для проведения спасательной операции. Пожар на борту потушили. Экипаж, который состоял из наших соотечественников, а также граждан Грузии и Филиппин, эвакуировали. 11 россиян из Ирана скоро вылетят в Дубай, а затем вернутся на родину. Кризис в Оманском заливе привёл к росту цен на нефть. Баррель марки Brent стоит в районе 62х долларов.

Ситуацию с нападением на танкеры завтра обсудят в Японии министры экологии и энергетики стран «большой двадцатки».



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