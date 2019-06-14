Вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США будет решен в начале следующего года

Слушание в Верховном суде Великобритании назначено на февраль – сообщает телеканала Sky News. Накануне министр иностранных дел королевства подписал решение о выдаче основателя Викиликс Соединенным Штатам. Там Ассанжа ждет суд по делу о шпионаже и раскрытии государственной тайны. Ему грозит пожизненное заключение.

Основатель Викиликс в апреле был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне после того, как страна перестала предоставлять ему убежище.