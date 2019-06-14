В Новом Уренгое жители неоднозначно отнеслись к автомойке с расистским названием

На баннере заведения, которое называется «Обама», изображена фотография бывшего президента США и слоган «отмоем всю черноту». Об этом пишет интернет-издание Znak.com. В то время как в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу названия, местные чиновники хранят молчание. Между тем, отмечается, что исторически Новый Уренгой является многонациональным городом.

Кстати, ранее автомойки с подобным названием были замечены в Благовещенске и киргизском Бишкеке.