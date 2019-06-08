Леонтьев: Топ-менеджеры «Роснефти» вынуждены совмещать семейный отдых с рабочими мероприятиями

Топ-менеджеры «Роснефти» вынуждены совмещать семейный отдых с рабочими мероприятиями. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Таким образом он прокомментировал информацию агентства «Рейтер» о том, что глава компании Игорь Сечин и его приближенные могли летать на курорты корпоративными самолетами.

«График полетов руководства «Роснефти» наглядно показывает, что никакого различия между рабочим и нерабочим временем топ-менеджеров компании нет. Есть необходимость, предусмотренная, в том числе корпоративными стандартами, сочетать отдых и общение с семьей с рабочими встречами, которые происходят по всему миру в разные дни. Ничего удивительного в этом нет», — подчеркнул М.Леонтьев.

При этом он раскритиковал агентство «Рейтер». «Эта структура прекратила деятельность как СМИ и занимается обслуживанием информационных провокаций, то есть действует практически как диверсионная группа по дискредитации, в частности компании «Роснефть», — заявил М.Леонтьев.

Он также обвинил «Рейтер» в слежке. «Кроме всего прочего, там есть признаки получения конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. Все это носит явные признаки слежки. То есть ведется оперативная деятельность не без помощи соответствующих государственных органов разных стран, которые используют «Рейтер». Это не журналистская деятельность. Она подпадает под другое регулирование», — заключил М.Леонтьев.

Ранее агентство «Рейтер» опубликовало расследование о том, что самолеты «Роснефти» для корпоративных поездок летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава государственной нефтяной компании Игорь Сечин или люди из его окружения.

Журналисты, опираясь на четыре сайта отслеживания полетов, насчитали 290 рейсов «Роснефти» в период с января 2015 года по май 2019-го. Авторы расследования заметили, что 96 рейсов пришлись либо на праздники, либо на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника, то есть выходные. Речь идет о корпоративных самолетах госкомпании.

По данным «Рейтер», за эти четыре с половиной года они «восемь раз летали в аэропорт Ольбия на Сардинии, 15 раз — на Мальдивы и семь раз — в испанскую Пальма-де-Майорку». Агентство утверждает, что «приближенные Сечина, включая его бывшую жену до их развода и друзей», публиковали в социальных сетях фотографии из тех же мест, куда летали самолеты «Роснефти».