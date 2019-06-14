Младший сын хоккейного вратаря и тренера Максима Соколова подозревается в убийстве матери и покушении на брата

Трагедия произошла накануне во всеволожском районе Ленинградской области.

Сейчас Арсений Соколов задержан. Такое решение представители СК приняли после допроса молодого человека. Именно он накануне прибежал к соседям и сообщил, что брат напал на него с ножом. Далее, как следует из информации, которая появилась в СМИ, младший брат вместе с несколькими мужчинами вернулся в дом. Там они увидели Ирину Соколову с перерезанным горлом и старшего сына — Максима, с ножевыми ранениями. В эту секунду младший схватился за нож и попытался добить брата. Как потом он рассказал следователям — в рамках самообороны и от желания отомстить за мать. Также на допросе Арсений рассказал, что брат несколько дней назад говорил про ритуальное убийство. Эти доводы следователей не убедили.

Максим Соколов в прошлом вратарь петербургского СКА и сборной России по хоккею. Сейчас он работает в структуре клуба и тренирует молодежную команду. В её составе в минувшем сезоне дебютировал старший сын — Максим Максимович Соколов. Он провёл всего несколько матчей. Его коллеги по команде и школьные друзья характеризуют его как спокойного и безобидного человека. Именно он изначально подозревался в нападении на мать. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Сотрудники пресс-службы хоккейного клуба СКА от комментариев отказываются и ждут результатов расследования следственного комитета. В официальном заявлении они отметили, что будут оказывать любую нужную помощь семье Максима Соколова.