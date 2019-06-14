Генерал полиции, уволенный после дела Голунова, уйдет на пенсию

Об этом пишет интернет-издание Znak.com, ссылаясь на московский профсоюз полиции. Андрей Пучков был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным практически сразу после прекращения дела журналиста «Медузы» в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об увольнении просил глава МДВ Владимир Колокольцев. Сообщается, что полицейские хотели записать видеообращение в поддержку Пучкова, но генерал просил их отказаться от этой идеи.