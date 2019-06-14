Международная следственная группа, по некоторым данным, вскоре может назвать виновных в крушении Боинга в 2014 году

Международная следственная группа, по некоторым данным, вскоре может впервые назвать виновных в крушении Боинга в небе над Украиной в 2014 году. Известно, что в эту среду пройдет пресс-конференция, посвященная катастрофе, в которой погибло 298 человек.

Совместная следственная группа 19 июня расскажет журналистам о прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17. Перед этим будет проведена закрытая встреча для родственников погибших в этой трагедии. Об этом сообщили в голландской прокуратуре. Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в впервые будут названы имена лиц, ответственных за крушение малазийского Боинга. Официального подтверждения этой информации пока нет. Отмечу, что на последней пресс-конференции, которая состоялась год назад, Совместная следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, заявила о том, что Боинг был сбит из комплекса «Бук» с подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области. Согласно выводам следствия, установку на Украину привезли из России. Москва свою причастность к катастрофе отрицает и настаивает на том, что ни один российский «Бук» не пересекал границу.

Между тем, расследовательская группа Bellingcat, которая также выясняла причины гибели лайнера, сообщила о планах на следующей неделе опубликовать новые данные по катастрофе.