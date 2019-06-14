Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в районе Ормузского пролива

В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома также отметил, что если Тегеран не сможет надолго перекрыть акваторию, даже если этого захочет.

Между тем власти исламской республики свою причастность к инциденту отвергают. Они направили специалистов, которые должны оценить состояние норвежского судна «Фронт Альтаир». Экипаж другого корабля – японского «Кокука карейджес» уже вернулся на борт. Сейчас его буксируют в ОАЭ.

Взрывы и пожары на танкерах произошли накануне. Причины произошедшего устанавливаются.