Роснефть обвинила Рейтер в слежке за главой компании Игорем Сечиным

Как следует из заявления корпорации, агентство также следит за его родственниками и знакомыми, и взламывает их соцсети.

Это сообщение появилось после того, как Рейтер рассказало о том, что корпоративные самолеты «Роснефти» полтора десятка раз летали на различные курорты, когда там отдыхал Сечин или его семья. Журналисты обратили внимание на то, что кодекс корпоративной этики компании запрещает использовать имущество «Роснфети» в личных целях.