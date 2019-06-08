Глава Союза журналистов Дагестана намерен обсудить с руководством «Черновика» задержание журналиста Гаджиева

Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов намерен обсудить с руководством издания «Черновик» задержание журналиста Абдулмумина Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы договорились в субботу встретиться с главным редактором, директором и юристом «Черновика» и все узнать более подробно. А пока я фактически ничего не знаю», — сказал А.Камалов.

Он подчеркнул, что Союз вмешается в ситуацию при выявлении нарушений. «Безусловно, если мы заметим нарушения закона, если это делают специально, чтобы наказать неудобного журналиста, мы обязательно за него заступимся. Это наш долг», — заключил А.Камалов.