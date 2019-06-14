Власти Ирана отправили группу экспертов, чтобы оценить состояние танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе

Власти Ирана отправили группу экспертов для того, чтобы оценить состояние танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе. Прежде всего, речь идет о норвежском судне. Оно пострадало меньше, чем японское. Возможно, экипажу разрешат вернуться на танкер.

Напомним, все моряки были спасены – все 44 человека, среди них – 11 россиян.

США возложили ответственность за инцидент на Иран. Их поддерали Великобритания и Саудовская Аравия.