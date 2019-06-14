Для оценки действий экипажа Суперджета, сгоревшего 5 мая в Шереметьеве, будут проведены дополнительные эксперименты

Сегодня МАК опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе.

Экипаж не пытался обойти грозовой фронт и решил лететь через него. Там, как сообщалось ранее, в самолет попала молния. После этого отключился автопилот, полет перешел в режим ручного управления. Одновременно пропала радиосвязь, впоследствии ее удалось восстановить на аварийной частоте. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета, диспетчер дал разрешение, и самолет начал снижение. Командир описал ситуацию старшему бортпроводнику так: «не аварийное, ничего, просто возвращаемся». МАК установил, что самолет заходил на посадку с увеличенной скоростью, что привело к повторному приземлению на стойку шасси, после чего пилоты перевели рычаг управления двигателя в положение взлета. Эти действия можно интерпретировать как попытку уйти на 2-й круг, но из-за того, что уже был активирован реверс тяги, она не увеличилась. На скорости 258 км/ч произошло третье приземление с вертикальной перегрузкой. Стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены. «Произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром». Как следует из отчета, после последнего приземления бортовые самописцы зафиксировали возможную потерю управления двигателями, это обстоятельство комиссия продолжит анализировать. Сами двигатели работали до момента прекращения записи параметрического самописца.

В результате катастрофы погиб 41 человек из 78, находившихся на борту. Минтранс отказался приостанавливать полеты Sukhoi Superjet 100 в России.