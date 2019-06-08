Полицейские задержали известного дагестанского журналиста Абдулмунина Гаджиева

Его обвиняют в финансировании терроризма.

Следователи утверждают, что Абудлмумин Гаджиев перечислял деньги на счет некоего Абу Умара Саситлинского, которого в свою очередь подозревают в сборе денег для запрещенной в России группировки «Исламское государство». Это нарушает ряд статей уголовного кодекса и приравнивается к участию в террористической организации.

Сейчас журналист уже несколько часов находится на допросе в Следственном комитете, а ранее в его доме проводили обыск. По словам адвоката, эта процедура прошла без задержанного.

В редакции «Черновика» обвинения в адрес Гаджиева назвали абсурдными. Главный редактор издания Маирбек Агаев сказал в интервью «Эху Москвы», что коллектив еще разбирается в ситуации, но нет никаких сведений о связи задержанного с террористами.

Правоохранительные органы пока официально не озвучивали свою версию событий.