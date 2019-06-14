Минюст предлагает изымать необоснованные доходы чиновников

В Госдуме эту инициативу уже поддержали.

У чиновников и работников госкорпораций в скором времени будут изымать не только имущество, приобретенное на неподтвержденные средства, но и обращать в доход государства деньги с банковских счетов, если не будут предоставлены сведения о законности их получения. Соответствующий законопроект, как поясняют в Министерстве юстиции, разрабатывается в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Его действие будет распространиться на всех, кто обязан ежегодно подавать декламацию о доходах. Закон, который действует сейчас, позволяет Генпрокуратуре конфисковать в пользу государства только объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги. В Госдуме не только поддержали законопроект Минюста, предусматривающий новый механизм, но и пообещали рассмотреть его в приоритетном порядке. Там подчеркнули, что такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией.

Случаи, когда расходы чиновников существенно превышают доходы, известно много. Некоторыми из них занимается Генпрокуратура. По ее данным, за последние 4 года в доход государства было обращено имущество на сумму более 11 миллиардов рублей.