На станции Шиес в Архангельской области продолжается акция протеста против строительства мусорного полигона

Сегодня утром в протестном лагере на Шиесе был задержан один из активистов. Во время традиционного обхода лагеря сотрудники полиции проверили у мужчины документы и сказали, что ему вменяется административная статья о нарушении правил проведения митинга. Активист по имени Виктор, которого соратники знают в основном по прозвищу Казак, решил не сопротивляться и добровольно ушёл с полицейскими.

Других инцидентов в лагере сегодня не произошло. Сейчас здесь у железнодорожных путей посреди тайги живёт в палатках около 40 человек, но ожидается, что в выходные это число увеличится.

Предварительные работы по сооружению мусорного полигона практически завершены, и в ближайшие дни основная часть техники покинет Шиес. Впрочем, многие активисты гораздо больше ждут «Прямой линии» Владимира Путина — они рассчитывают рассказать президенту о реальном положении дел. При этом у них есть опасения, что под видом местных жителей разговаривать с Путиным будут «ряженые» активисты, которые расскажут, что никаких проблем на Шиесе нет. Но при любом исходе отступать защитники Шиеса не намерены — во всяком случае, большинство из них утверждают, что будут и дальше бороться против строительства полигона.

Лагерь на Шиесе появился в конце прошлого года. За это время, по подсчётам активистов, в столкновениях с полицией и сотрудниками охраны пострадали около 40 человек.