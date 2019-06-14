В Оманском заливе готовится операция по спасению двух танкеров, которые накануне подверглись нападению
По некоторым данным, заниматься этим будет нидерландская компания Boskalis. Такое решение приняли страховщики пострадавших судов. Напомню, танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажа обоих судов были эвакуированы, в том числе, 11 россиян, которые будут отправлены на родину через Дубай. Об этом сообщило посольство России в Тегеране.
Кто стоит за нападением на суда, пока неизвестно. В США уверены, что это иранские власти. Об этом , в частности, заявил госсекретарь Майк Помпео.
В Иране все обвинения отвергают.