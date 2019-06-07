Редакция «Черновика» назвала абсурдными обвинения в адрес задержанного журналиста Гаджиева

Редакция газеты «Черновик» будет добиваться разъяснений от правоохранительных органов относительно задержания журналиста Абдулмумина Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма.

«Мы считаем эти обвинения абсурдными», — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев.

Он добавил, что пока издание не располагает «четкой информацией» по поводу случившегося. «Мы пытаемся сейчас понять, что на самом деле вменяют Гаджиеву и о каких суммах идет речь. Могу сказать, что он не имел ни прямых, ни косвенных контактов с человеком, которому якобы были переданы эти деньги. Журналист не в ходил ни в какой круг его общения», — подчеркнул М.Агаев.

По некоторым данным, Гаджиева подозревают в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского (основатель исламского фонда «Мухаджирун» Исраил Ахмеднабиев, объявлен в розыск за терроризм).

«Эхо Москвы» пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.