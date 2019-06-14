Иван Голунов после освобождения пытается прийти в себя и еще не решил, будет ли участвовать в митинге 16 июня

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов после освобождения пытается прийти в себя и еще не решил, будет ли участвовать в митинге, который намечен на 16 июня в Москве. Сегодня он рассказал, что у него случаются панические атаки на тему безопасности, ему многое нужно осознать.

Напомним, в воскресенье должна пройти акция «За закон и справедливость» на проспекте Сахарова. Изначально ее планировали в поддержку Ивана Голунова. Во вторник обвинения в сбыте наркотиков с него сняли.