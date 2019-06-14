Z Архив новостей новости
5 13 6 1078
14:32, 14 июня 2019

Иван Голунов после освобождения пытается прийти в себя и еще не решил, будет ли участвовать в митинге 16 июня

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов после освобождения пытается прийти в себя и еще не решил, будет ли участвовать в митинге, который намечен на 16 июня в Москве. Сегодня он рассказал, что у него случаются панические атаки на тему безопасности, ему многое нужно осознать.

Напомним, в воскресенье должна пройти акция «За закон и справедливость» на проспекте Сахарова. Изначально ее планировали в поддержку Ивана Голунова. Во вторник обвинения в  сбыте наркотиков с него сняли.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Ксения Собчак политик

Все это — какой-то адов беспредел Давайте требовать справедливости для того, кто боролся с коррупцией и преступным сговором в нашей стране!..

5 187 6 58865 07.06
Kжурналистика, сми, журналисты, мнения
Блоги

Задержания на одиночных пикетах в поддержку Ивана Голунова Задержанных на пикете около Петровки, 38 отпустили без составления протокола…

5 52 6 17067 07.06
Kзадержания, фото, видео, митинги
Блоги

+ Владимир Путин: «Отчизна неотрывна от нас, от нашей ответственности за её настоящее и будущее» Владимир Путин: «Отчизна неотрывна от нас, от нашей ответственности за её настоящее и будущее» Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознаёт важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него всё возможное…

5 122 6 16129 12.06
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, общество, праздники, путин, события
Персонально ваш

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…

5 109 6 14385 08.06
#слушать 43:44 8читать ;смотреть $скачать 10.0 МБ
Kполитика, власть, журналисты, общество, видео, передачи
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы  преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..

5 115 6 15066 08.06
Kобщество, рф, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Комплекс второгодника — за что они не любят Америку? Наше руководство, да и значительная часть населения не могут простить американцам, что ни по одному мыслимому параметру нет сравнения в нашу пользу – качество жизни, включающее в себя и уровень потребления, и социальную защищенность, и положение стариков, у нас и у них несравнимы…

5 252 6 33728 00:19
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Ивану Голунову предъявлены обвинения в попытке незаконного сбыта наркотиков Суд по вопросу о мере пресечения журналисту может начаться в два часа дня…

5 56 6 7675 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, документы, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Дело Голунова. Что дальше? Плюс-минус тысяча вышла , плюс-минус сотню задержат, Навальный попиарится, остальные погуляют взад-вперед по летней Москве и покричат пару-тройку лозунгов разной степени оригинальности…

5 42 6 5946 12.06
Kполитика, общество, митинги, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Американские конгрессмены осудили арест Ивана Голунова «Его арест доказывает еще раз, что российские власти не просто не могут защитить журналистов, но они активно пытаются заткнуть им рот, обвиняя в предполагаемых преступлениях и даже не гнушаясь грубой физической силы»...

5 138 6 20215 11.06
Kголунов, сша, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Не соглашусь, что Навальный — Гарри Поттер или современный Данко С теплыми чувствами у Навального вообще дефицит, хотя, собирая донаты по всей стране (Россия — щедрая душа), он мог бы и подобреть…

5 158 6 23418 13.06
Kобщество, политика, навальный, мнения
Блоги

+ Военные США опубликовали видео, на котором иранцы якобы снимают мину с борта атакованного танкера Военные США опубликовали видео, на котором иранцы якобы снимают мину с борта атакованного танкера «Это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous»…

5 167 6 25543 06:58
8читать ;смотреть
Kсша, нефть, происшествия, иран, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Расследование по делу Голунова проведено в сжатые сроки и беспристрастно Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено — так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет…

5 57 6 9136 11.06
Kголунов, расследования, общество, аресты, журналисты, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Даешь митинг в защиту всех невинно осужденных! Мэрия убедила редакцию «Медузы» и других, что если Марша не будет, то Голунова освободят. Это очень простая разводка. Голунова все равно рано или поздно бы освободили…

5 78 6 12965 11.06
Kголунов, аресты, расследования, акция, свобода, мнения
Блоги

«Меня избил сотрудник ОМОНа в автозаке» Один из несовершеннолетних, которых задержали 12 июня на марше в Москве, был госпитализирован. По данным ОНК Москвы, полицейские применили силу к подростку после задержания…

5 203 6 34016 13.06
Kзадержания, акции, полиция, общество, документы, события
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Владимир Александрович Колокольцев! Я думаю, что мы мало говорим о министре внутренних дел. Мало. Хочется больше. Избивали, валили на асфальт, тащили в автозаки ни в чем не виноватых людей Ваши, Владимир Александрович, бойцы…

5 71 6 12334 13:18
Kголунов, полиция, москва, акции, задержания, колокольцев, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…

5 76 6 13411 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, мнения

Популярное за неделю

Новости

Военные США выложили в открытый доступ видеозапись с доказательствами причастности Ирана к нападению на танкеры На записи видно, как люди с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции, снимают неразорвавшуюся мину с борта японского химовоза…

5 21 6 34200
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Суд над Голуновым, который по своему резонансу превзойдет и процесс над Серебренниковым, и суд над Савченко, это будет несмываемый полный позор власти. Она будет соучастником этого преступления. Будут постоянные пикеты, реакция Европы и США, новый список Голунова по аналогии со списком Магнитского…

5 138 6 138030 08.06
#слушать 49:17 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Считаете ли вы, что Ивана Голунова преследуют за журналистскую деятельность?
5 78 6 29332 07.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Власть закачалась Протесты не только расширяются, но и углубляются, сводясь в итоге к простой мысли – так больше жить нельзя, нужны серьёзные перемены…

5 219 6 236912 10.06
Kголунов, власть, политика, общество, журналистика, аресты, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Кто заказал Голунова? Связь ФСБ и московской мафии Кто заказал Голунова? Связь ФСБ и московской мафии Журналист Голунов считает, что подброс ему наркотиков организовал ФСБшник Медоев, крышующий похоронную мафию. ФСБшник Медоев этой самой «похоронной мафии», про которую Голунов готовил расследование, продает свой 6-летний БМВ…

5 191 6 220058 11.06
8читать ;смотреть
Kголунов, расследования, фсб, коррупция, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7888549
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4074606

Сегодня в эфире