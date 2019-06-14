Памятник Ельцину в Екатеринбурге стоит с 2011 года возле Ельцин Центра и с тех пор неоднократно подвергался атакам вандалов. Последний раз на мемориал Первого президента России покусился шестидесятилетний житель Екатеринбурга по имени Георгий. 8 июня он разрисовал красной краской фамилию президента, выложенную большими буквами у основания мраморного изваяния. Его задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статьt«вандализм». Извкестно, что в 90-х годах его уже судили за хулиганство, а в 2006 году – за клевету, однако тюрьмы он избежал 0с-ссообщеили в пресс-службе областного УМВД. Самое известное покушение на памятник Ельцину случилось летом 2012 года: фамилию сбили с постамента, а белую статую облили синей краской. В 2017 году памятник пытались поджечь.



Подозреваемому грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы, либо до 3 месяцев ареста.