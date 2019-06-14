В центре Москвы, на улице Пречистенка, сегодня сгорел памятник архитектуры

В этом здании в XIX веке жили Наумовы-Волконские. Последние годы оно находилось на реконструкции. Живущие с ним по соседству москвичи не исключили поджога.

Историческое здание серьёзно пострадало: фасад во многих местах обгорел, из-под слоя краски видны деревянные перекрытия. Крыша частично провалилась. Улица Пречистенка сегодня в первой половине дня была забита пожарными машинами. Там также дежурили автомобили других экстренных служб. ЧП произошло в доме, который в 19м веке принадлежал дворянскому роду Наумовых и княжескому Волконских, в советское время там многие десятилетия располагалась библиотека Крупской. Что-то заполыхало на чердаке – здание уже несколько лет на реконструкции, огонь стал быстро распространяться по деревянным перекрытиям, рассказал начальник столичного главка МЧС Игорь Денисов.

Тушение огня заняло около двух часов. За работой пожарных с любопытством смотрели сотрудники близлежащих офисов. Некоторые снимали ЧП на телефон. Местные жители сокрушались по поводу случившегося. В столице потеряна ещё одна историческая достопримечательность, сожалеет пожилая москвичка Наталья. Она не исключила поджога.

Владелец здания должен ответить за случившееся, сказала «Эху Москвы» Наталья, она работает неподалёку.

Пожар в историческом здании на Пречистенке по некоторым данным мог произойти из-за нарушений техники безопасности. Специалисты будут выяснять, что случилось в знаменитом особняке.

Движение по Пречистенке около получаса назад восстановили.