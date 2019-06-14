Российским полицейским разрешили ездить в отпуск в Турцию и Таиланд

Об этом сообщило агентство «Интерфакс» официальный представитель МВД Ирина Волк. В Ассоциации туроператоров отмечают, что силовикам также стал доступен отдых в Объединенных Арабских Эмиратах и на индонезийском острове Бали. На эти направления уже поступают заявки.

Пять лет назад сотрудникам силовых структур запретили посещать целый ряд стран без одобрения руководства. В список нерекомендованных изначально было внесено 116 государств. В дальнейшем он корректировался.