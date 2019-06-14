Московский профсоюз полиции вступился за генерала, уволенного в связи с делом Ивана Голунова

Петицию на сайте Change.org в его поддержку подписали более 1200 человек.

Коллеги просят президента Владимира путина вернуть генерала полиции Андрея Пучкова на пост начальника УВД по Западному административному округу Москвы. По мнению авторов петиции, ответственность должны нести только те лица, которые непосредственно привлекали журналиста «Медузы» к делу о распространении наркотиков. «Махать шашкой, просто выгонять высококвалифицированных руководителей — это совсем крайняя и очень жесткая мера, можно и дисциплинарным взысканием обойтись», — считают полицейские. Отмечается, что после громогласного заявления министра, (речь идет о заявлении главы ведомства Владимира Колокольцева, который ходатайствовал перед главой государства об увольнении двух высокопоставленных полицейских из-за дела Голунова), «люди публично оскорбляли сотрудников МВД, не боясь ответственности за содеянное». «Что будет с системой органов внутренних дел в будущем, если сотрудники из-за коллег оборотней уже не имеют никаких прав и боятся исполнять обязанности», — задаются вопросом авторы, подчеркивая, что они такие же граждане и хотят быть услышанными.

На сайте Московского профсоюза полиции приводятся исключительно положительные отзывы, из трёх Административных округов Москвы в которых проходил службу Пучков. В организации также рассказали изданию Znak.com, что сотрудники УВД хотели записать видеообращение в поддержку Пучкова и передать его на «Прямую линию с Владимиром Путиным», однако генерал убедил подчиненных этого не делать. Сегодня он написал заявление об уходе на пенсию. Теперь его должен подписать Колокольцев.

Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков московского МВД Юрий Девяткин, чьи подчиненные принимали участие в деле Голунова, были уволены накануне указом президента. Полицейские пытались обвинить журналиста-расследователя в попытке сбыта наркотиков, но на фоне огромного общественного резонанса дело прекратили.