Соединенные Штаты возложили на Иран ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе

С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись, где, как утверждается, запечатлен момент, когда военные Ирана убирают с танкера несработавшую мину. Иран обвинения отвергает.



Тегеран вряд ли причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе. Ирану невыгодно разжигание конфликта, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Он добавил, что война в этом регионе не нужна ни одной из сторон.

Нападение на танкеры осудил генсек ООН Антонио Гуттериш.

Два танкера были атакованы в Оманском заливе накануне утром. Это произошло в водах между территориями Ирана, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.