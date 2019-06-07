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Эксклюзив Эха 14:03, 14 июня 2019

Соединенные Штаты возложили на Иран ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе

С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись, где, как утверждается, запечатлен момент, когда военные Ирана убирают с танкера несработавшую мину. Иран обвинения отвергает.

Тегеран вряд ли причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе. Ирану невыгодно разжигание конфликта, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Он добавил, что война в этом регионе не нужна ни одной из сторон.

Нападение на танкеры осудил генсек ООН Антонио Гуттериш.

Два танкера были атакованы в Оманском заливе накануне утром. Это произошло в водах между территориями Ирана, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.



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