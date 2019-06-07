Соединенные Штаты возложили на Иран ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе
С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.
Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись, где, как утверждается, запечатлен момент, когда военные Ирана убирают с танкера несработавшую мину. Иран обвинения отвергает.
Тегеран вряд ли причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе. Ирану невыгодно разжигание конфликта, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
Он добавил, что война в этом регионе не нужна ни одной из сторон.
Нападение на танкеры осудил генсек ООН Антонио Гуттериш.
Два танкера были атакованы в Оманском заливе накануне утром. Это произошло в водах между территориями Ирана, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.