Расширение списка стран, где могут отдыхать сотрудники правоохранительных органов, отличная новость для турфирм

Расширение списка стран, где теперь могут отдыхать сотрудники правоохранительных органов – это отличная новость для туристических фирм. Как напомнила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, рекомендация не выезжать на отдых за границу появилась в 2014 году. Запрет касался миллионов россиян.

Сегодня стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев разрешил ездить своим сотрудникам в Турцию и Таиланд.