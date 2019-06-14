Баскетболисты «Toronto Raptors» победили в шестом матче финальной серии Golden State Warriors

И впервые стали чемпионами национальной баскетбольной ассоциации.

В предыдущем матче, уступая со счетом 1-3, парни из Сан-Франциско смогли отыграть своеобразный матч-бол и продлить серию, но потеряли крайне важного для них игрока – Кевина Дюранта, который порвал ахилл. В отсутствии двукратного МВП финала воины ничего не смогли противопоставить баскетболистам Торонто. Не помогла даже сумасшедшая поддержка домашней арены.

Торонто победил 114-110, выиграл серию со счетом 4-2 и стал первой неамериканской командой, которой удалось завоевать самый престижный трофей клубного баскетбола. Добавим, что самым ценным игроком финала был признан Форвард «Raptors» Кавай Леонард.

Для Леонарда этот индивидуальный трофей – уже второй в карьере. Ранее он завоевал его в составе «San Antonio Spurs» 5 лет назад.