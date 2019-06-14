От «Первого канала» вновь требуют извинений

Возмущение зрителей вызвали слова телеведущей Елены Малышевой о «детях-кретинах».

В центре внимания оказался вчерашний выпуск программы «Жить здорово». В нем обсуждалась проблема детей с синдромом Дауна. Малышева предложила обсудить болезни, вызывающие слабоумие. Она обозначила тему так: «откуда берутся дети-кретины». При этом, ведущая пояснила, что «кретин» — это медицинский термин, который определяет «степень умственной отсталости». Помимо этого, в заставке телепередачи было написано «Мой ребенок — идиот».

На передачу тут же отреагировали и в СМИ и в соцсетях. Коллегу, например, резко осудила Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она назвала такой поступок «жестью».

Претензии к телеканалу и его ведущей выдвинула ассоциация «Аутизм — Регионы». Там заявили, что Малышева «оскорбляет людей с ментальными нарушениями». В организации отметили, что использование такой лексики недопустимо, поскольку это является унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с интеллектуальной недостаточностью.

Малышева отказалась комментировать критику в свой адрес. В ответ на вопрос RNS она призвала журналистов вначале посмотреть выпуск ее программы, прежде чем о ней говорить.