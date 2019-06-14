Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова

На сайте Change.org опубликована петиция. Пока ее подписали около 1200 человек. Они просят президента Владимира Путина вернуть Пучкова на должность начальника УВД по Западному округу. Авторы петиции пишут, что «махать шашкой и выгонять высококвалифицированных руководителей – это крайняя и очень жесткая мера». Там также отмечается, что люди после громкого заявления главы МВД начали публично оскорблять силовиков, не боясь ответственности.

На прошлой неделе полицейские УВД по Западному округу задержали корреспондента сайта «Медуза» Ивана Голунова по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов. Помимо Пучкова должности лишился начальник столичного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Юрий Девяткин.

Тем временем, сайт Znak.com со ссылкой на московский профсоюз пишет, что отправленный в отставку генерал Пучков написал заявление о выходе на пенсию.