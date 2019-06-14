Первые жители Донбасса получают российские паспорта по упрощенной схеме

С момента подписания соответствующего указа президентом прошло менее двух месяцев.

Обладателями российских паспортов сегодня станут чуть более 60 жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Их сегодня утром привезли на автобусах в Ростовскую область, где работают два специальных отделения по вопросам миграции МВД. Получить документ они могут после прохождения дактилоскопии и принятия присяги гражданина России. Дальше привозить людей будут в ежедневном режиме. Документы в подразделения миграционной службы к настоящему моменту подали уже 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР. По данным газеты РБК, одобрено более тысячи заявлений, остальные – в рассмотрении. Процедуру получения российских паспортов для лиц, постоянно проживающих в Донбассе, была упрощена по указу президента России Владимира Путина в конце апреля. В документе указывалось, что это гуманитарная мера, направленная на защиту прав и свобод человека и гражданина.

На Украине ранее заявляли, что не будут признавать российские паспорта. В Верховную раду был внесен законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, воспользовавшихся упрощенной процедурой.