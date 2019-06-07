Сотрудница ВШЭ, проводившая исследования о сторонниках Навального, утверждает, что была вынуждена уволиться

Сотрудница Высшей школы экономики, проводившей исследования о сторонниках Алексея Навального, утверждает, что была вынуждена уволиться из-за давления. В интервью «Эху Москвы» Елена Сироткина сказала, что давление, в частности, оказывалось со стороны проректора Валерии Касамары.

Младший научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований ВШЭ Елена Сироткина была вынуждена уволиться из-за давления со стороны проректора Валерии Касамары. Подробности она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я была вынуждена написать заявление об увольнении из ВШЭ, потому что на меня было оказано давление со стороны администрации из-за моего исследования об активистах, поддерживающих Алексея Навального», — рассказала Е.Сироткина.

Она уточнила, что неделю назад ей позвонила проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая потребовала отчет об исследовании. «Я отправила ей анкету, ответила на все вопросы. Дальше основной разговор был с моим руководителем: ему звонили другие администраторы ВШЭ и требовали закрыть проект. Я спросила, могу ли я его закончить, потому что находилась на середине сбора данных, мне сказали, что нет — проект должен быть прекращен сегодня и не должен ассоциироваться с ВШЭ», — отметила Е.Сироткина.

Она добавила, что взяла паузу, подумала и решила уволиться. Е.Сироткина закончит этот проект как независимый ученый.

Проректор ВШЭ Валерия Касамара отрицает факт оказания давления на младшего научного сотрудника Лаборатории сравнительных социальных исследований вуза Елена Сироткину, которая сообщила о своем вынужденном увольнении. «Утверждение Елены Сироткиной о том, что она уволилась якобы под моим давлением, не соответствует действительности. Руководство университета ни в моем, ни в чьем-либо другом лице никогда не предлагало ей уволиться», — заявила В.Касамара в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Проректор уточнила, что с ее стороны «был проявлен интерес к инструментарию исследования, которое проводила Сироткина в рамках своей Лаборатории в ВШЭ». «Почему-то мои просьбы показать описание исследования дальше были интерпретированы как давление со стороны руководства ВШЭ, которое повлекло за собой увольнение», — отметила В.Касамара.

Она добавила, что 13 июня публично сообщила Сироткиной, что не понимает ее мотивов для увольнения. «Более того, я не вижу никаких оснований для этого. Ее поступок мне кажется крайне странным», — заключила Е.Касамара.