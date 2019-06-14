В беднейшие российские регионы назначены кураторами федеральные министры

Об этом пишут «Ведомости». Эксперты издания называют это решение неочевидным для экономики и ожидают роста централизации власти.

Между членами правительства распределили 10 отстающих регионов. Это одобрил премьер Дмитрий Медведев, пишут Ведомости. Подлинность копии письма, адресованного главе правительства одним из его замов, изданию подтвердили три федеральных чиновника. Куратором нескольких регионов – это республика Алтай, Тува и Карелия – назначен глава минэкономразвития Максим Орешкин. За развитие Курганской области ответит первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Адыгея досталась министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, а труда Максиму Топилину — Алтайский край. Чиновники должны разработать комплекс мер ускоренного развития регионов, для каждого определят приоритетные направления. Федеральные министры последят за выполнением программ, каждые 3 месяца они будут отчитываться в правительстве. Это может помочь решить проблему экономического неравенства регионов и получить поддержку крупного бизнеса, отмечают эксперты, опрошенные издание. Они не исключают, что при этом вмешательство федерального центра в региональную экономику может вырасти.

Регионы, которые больше всего нуждаются в помощи, определили с учетом доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровня безработицы и инвестиций в основной капитал.