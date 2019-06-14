Суд в Москве сегодня рассмотрит заявление об отмене ареста имущества братьев Ананьевых

Обеспечительные меры были приняты в связи с иском Промсвязьбанка к бывшим владельцам и топ-менеджерам кредитной организации.

Десятки объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также 2 самолета Bombardier Challenger, 8 «Мерседесов» и «Ягуар», здание Института русского реалистического искусства и коллекция картин, средства на счетах в банках и прочие активы бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых арестовал Арбитражный суд Москвы. О таких обеспечительных мерах ходатайствовал Промсвязьбанк, который подал на бывшее руководство иск почти на 300 миллиардов рублей. Суд согласился с тем, что все это имущество Ананьевы могут переписать на третьих лиц, чтобы не потерять его в случае проигрыша. Ананьевы же хотят решение об аресте активов обжаловать, их заявления будут рассмотрены сегодня. Напомню, что Промсвязьбанк подал иск к бывшем владельцам и топ-менеджерам из-за ущерба, который, как утверждается, кредитная организация понесла по их вине в результате подписания ответчиками убыточных сделок.

Помимо братьев Ананьевых ответчиками по иску Промсвязьбанка являются еще 10 человек.