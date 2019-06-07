Главу Роснефти Игоря Сечина и людей из его окружения заподозрили в полётах на отдых на корпоративных самолётах

Агентство Reuters пишет, что отследило рейсы самолётов госкомпании за 4,5 года. Часть из них приходились на Сардинию, Мальдивы и Пальма-де-Майорку в то время, когда там находились Сечин и люди из его окружения, в том числе, в выходные и праздники.



Топ-менеджеры Роснефти вынуждены совмещать семейный отдых с рабочими мероприятиями, сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Он также обвинил агентство Reuters в незаконном получении информации.