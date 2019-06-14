Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Об этом агентству «Интерфакс» сообщила официальный представитель Министерства Ирина Волк. Сегодня газета «КоммерсантЪ» написала, что глава ведомства Владимир Колокольцев подписал указ, позволяющий ездить в отпуск в Таиланд и Турцию, которые прежде были под запретом.

Список из более чем ста стран, не рекомендованных для турпоездок, был утверждён 5 лет назад. С тех пор в него вносились изменения. Так, со временем силовикам разрешили ездить в Китай, во Вьетнам и на Кубу.