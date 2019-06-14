Построили первый железнодорожный путь Крымского моста

Длина пути составляет 19 километров, его прокладывали с двух сторон Керченского пролива.

О завершении строительства сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный центр Крымского моста.

На строительство железнодорожного пути ушло 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

По словам Аркадия Ротенберга, председателя совета директоров компании «Стройгазмонтаж», которая является генподрядчиком строительства, скоро произойдет финальная стыковка звеньев второго пути. Затем мост начнут готовить к началу перевозок.

Движение пассажиров планируют начать зимой, билеты, по установленным РЖД правилам, появятся в продаже за 45 дней.