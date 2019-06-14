Игоря Сечина и людей из его окружения заподозрили в использовании самолётов Роснефти для личных целей

Агентство Reuters пишет, что отследило около 300 рейсов за последние 4 года. Многие из них приходились на праздничные дни или выходные. Корпоративные самолёты летали на Сардинию, Мальдивы, в испанскую Пальма-де-Мальорку.

При этом Роснефть не публиковала информацию об официальных мероприятиях в этих местах. Но бывшая жена главы компании и его друзья публиковали в соцсетях снимки из тех же мест, где в тот момент находились корпоративные самолёты.

В Роснефти агентству Reuters сказали, что работают с партнёрами по всему миру и действует в соответствии с корпоративными стандартами. В Кодексе этики компании говорится, что её сотрудники не используют имущество и активы Роснефти в личных целях.