США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Нападение на суда произошло сутки назад. Тегеран отрицает причастность к этому.

Атака на нефтяные танкеры часть кампании Ирана по эскалации напряжённости в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он сослался на данные разведки. Америка защитит свои интересы в регионе, возможно с применением силы, заявил Помпео. Центральное командование вооружённых сил США опубликовало видео, на котором как утверждается, иранские военные убирают несработавшую мину с борта одного из атакованных танкеров. Штаты созвали экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения инцидента в Оманском заливе. Иран угрожает миру, сказал на нём представитель США Джонатан Коэн. Его иранский коллега в ответ назвал самой большой угрозой санкции и военное присутствие американских военных в Персидском заливе, сообщает «Интерфакс».

Напомним, два танкера загорелись после атаки в Оманском заливе накануне утром. Это случилось в водах между территориями Ирана, Арабских Эмиратов и Омана. Танкер «Фронт Альтаир» принадлежал Норвегии, другое судно «Кокука Корэйджес» Японии. Несколько десятков моряков, в том числе 11 россиян, были спасены. Всех эвакуировали в Иран.

В прошлом месяце у берегов Арабских Эмиратов в Персидском заливе были атакованы четыре танкера. Власти США предположили, что за этим может стоять Иран, но на официальном уровне на Исламскую республики не возлагали ответственность за инцидент.