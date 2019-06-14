Столичное метеобюро предупреждает о ливнях и грозах
Они ожидаются после полудня, при этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В субботу синоптики тоже обещают дожди и кратковременное похолодание – до 20 градусов днём.
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Они ожидаются после полудня, при этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В субботу синоптики тоже обещают дожди и кратковременное похолодание – до 20 градусов днём.
Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..
Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…
Комплекс второгодника — за что они не любят Америку? Наша руководство, да и значительная часть населения не могут простить американцам, что ни по одному мыслимому параметру нет сравнения в нашу пользу – качество жизни, включающее в себя и уровень потребления, и социальную защищенность, и положение стариков, у нас и у них несравнимы…
Суд над Голуновым, который по своему резонансу превзойдет и процесс над Серебренниковым, и суд над Савченко, это будет несмываемый полный позор власти. Она будет соучастником этого преступления. Будут постоянные пикеты, реакция Европы и США, новый список Голунова по аналогии со списком Магнитского…